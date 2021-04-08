Мобильные предприниматели Тюменской области выбирают "Русфон"

Современная предпринимательская деятельность трудно осуществима без внедрения в производство передовых технологий. Одна из опций, которую очень ценят, в том числе, тюменские бизнесмены, - мобильность.

Таким вспомогательным инструментом, повышающим также эффективность и производительность труда, является "Русфон" от "Русской компании". "Русфон" позволяет сохранять городской рабочий номер при любом переезде, даже в другой город или регион. Для этого необходимо на новом месте просто подключить оборудование к сети Интернет.

Помимо простоты использования, технология обладает множеством плюсов. "Русфон" дешевле стандартной проводной телефонии, аккумулирует в себе различные сети связи, не требует платы за перенос номера, помогает сохранить клиентов и наладить новые контакты в любой точке страны, дает возможность одновременно совершать до 5 бесплатных вызовов и не требует платы за перенос.

"Русфон" экономит не только средства, но и время. К примеру, если вы обладаете базой клиентов и партнеров в одном месте, но вынуждены переезжать, вам не придется заново обмениваться контактами. А это, в свою очередь, позитивно сказывается на имидже предприятия.

Узнать подробнее об услуге "Русфон" и других предложениях ООО "Русская компания" для бизнеса можно на официальном сайте провайдера или по телефону 39-00-39.