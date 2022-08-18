Почему в частном доме выгоден Интернет по кабелю

Выбор способа доступа в Интернет для частного сектора – вопрос далеко не праздный. Никому не хочется переплачивать, а удаленность от крупных населенных пунктов у многих до сих пор ассоциируется с большими затратами и плохим качеством услуги.

На сегодняшний день существует несколько способов обеспечить частный дом Интернетом. Давайте рассмотрим основные из них.

Телефонный кабель. Стремительно устаревающий вариант. Плюсы: сравнительно недорого и доступно. Минусов больше: нужно купить специальный делитель и модем; обязательно оплачивать кроме Интернета телефон или ТВ; скорость - редко выше 50 Мбит/с; низкое качество сетей.

Спутниковый Интернет. Плюсы: ловит везде, даже там, где нет сигнала сотовой сети и проводных телефонов. Минусов много: дорогостоящее оборудование (антенна-тарелка, конвертер, ресивер плюс кронштейн); сложность настройки; отсутствие безлимитных тарифов для физлиц и приличная ежемесячная плата. Причем, если оборудование выйдет из строя, обновлять его, скорее всего, придется вам, то есть большие траты, увы, будут далеко не разовыми.

Мобильный Интернет. Популярный выбор у жителей частного сектора. Плюсы: большое количество операторов с разнообразными предложениями; не требует разовых больших трат, нужны лишь портативный USB-модем и СИМ-карта, которые можно использовать не только дома.

Минусы тоже есть: неравномерность покрытия вышками; нестабильный сигнал, пропадания сети и даже зависимость от погодных условий; для удаленных поселений сигнал доходит до потребителя слишком слабым, что потребует усилителей (денежных вложений); скорость не впечатлит – достаточно для работы и соцсетей, но вряд ли для потокового видео высокого качества или онлайн игр.

Кабельный Интернет. Оптимальный выбор. Плюсы: лучшие показатели скорости и надежности - благодаря технологии PON скорость может свободно достигать 500 Мбит/с даже в отдаленных посёлках, тарифы безлимитные и недорогие, соединение бесперебойное, обслуживание и замена кабеля малозатратна. Минусы: требует разовых трат на подключение и доступно не во всех населенных пунктах.

Однако эти минусы для частного сектора Тюмени и Тюменского района нивелирует "Русская компания". Провайдер обладает широкой сетью покрытия (охвачены посёлки по Московскому, Салаирскому и Ирбитскому трактам) и предлагает приятные цены и тарифы. Кроме того, при желании вместе с Интернетом можно подключить ТВ или домашний телефон.

Ознакомиться с географией подключения к Интернету в частном секторе можно на сайте провайдера. Уточнить возможность подключения и задать иные вопросы можно по телефону: 39-00-39.