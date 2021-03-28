В Тюменском районе активно развивается нацпроект по производительности труда и поддержке занятости

Развитие производства в сфере агропромышленного комплекса набирает обороты. Несмотря на нестабильную ситуацию предыдущих лет, сегодня виден рост производительности труда.

По словам заместителя начальника управления АПК администрации Тюменского района Валерия Герасимова, с каждым годом в отношении валового производства молока виден прогресс. "Например, в 2019 году показатель удоя на корову был 6340 кг, в 2020 — 6635 кг, в этом году ожидаем 6700 кг. То же касается и других отраслей. Постоянное обновление и модернизации наших птицефабрик позволяет удерживать планку производства яиц на уровне более 1 млрд 300 млн штук, а мяса — более 50 тыс. тонн", — пояснил чиновник.

Свой вклад в нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" вносят и представители малого и среднего сельского предпринимательства. Как пояснил генеральный директор кролиководческого комплекса "Рощинский" Николай Степанов, сегодня на предприятии численность кроликов близка к оптимальной. Кроме того, с наступлением тёплой погоды комплекс не только будет обеспечен своими кормами, но и по возможности продаст часть урожая, сообщает управление АПК Тюменского района.