В Тюменской области почти две трети жилья строится по эскроу-счетам

В регионе строительство 60% всех жилых площадей в многоквартирных домах осуществляется застройщиками с привлечением банковских кредитов и использованием счетов эскроу для размещения на них средств участников долевого строительства.

В Тюменской области 51 застройщик осуществляет строительство 123 проектов жилищного строительства (171 дом) с привлечением денежных средств участников долевого строительства общей площадью жилья 1,972 млн кв. м. Количество заключенных договоров участия в долевом строительстве — 20 965.

По старым правилам достраивается 40 проектов. Это 60 домов общей площадью жилья 0,790 млн квадратных метров.

Проектное банковское финансирование получено по 83 проектам. Это 111 домов общей площадью жилья 1,182 млн квадратных метров.