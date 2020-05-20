Запсибкомбанк представил своим клиентам мобильный платежный сервис Mir Pay

Сервис разработан платежной системой "Мир" для бесконтактной оплаты с помощью смартфона. Воспользоваться сервисом смогут держатели карт "Мир" Запсибкомбанка – обладатели любых смартфонов на Android (начиная от версии 6.0) с поддержкой технологии NFC.

Зарегистрировать в Mir Pay для оплаты со смартфона можно любую карту "Мир" Запсибкомбанка – как контактную, так и бесконтактную, предварительно скачав приложение Mir Pay в магазине приложений Play Market.

Расплачиваться с помощью Mir Pay можно в любом терминале, в котором принимаются бесконтактные карты "Мир". Чтобы оплатить покупку, достаточно просто разблокировать смартфон и поднести его к POS-терминалу, заходить в приложение Mir Pay для этого не обязательно.

Защита платежных операций в Mir Pay обеспечивается в соответствии со всеми международными стандартами безопасности. Реквизиты карты "Мир" не хранятся в смартфоне и никогда не раскрываются при совершении платежей. Вместо настоящего номера карты используется сформированный особым образом цифровой код – токен.

"Сегодня продолжается развитие платежных технологий, в том числе активно распространяется технология бесконтактной оплаты, осведомленность о которой находится на высоком уровне. Значительная часть россиян – 60% – оплачивают свои покупки бесконтактным способом. Каждый четвертый (26%) платит за товары или услуги при помощи смартфона, причем за год число тех, кто использовал этот метод, выросло на 15%*. Эти данные только лишний раз подтверждают простоту и удобство оплаты при помощи мобильного телефона. Мы рады сообщить, что теперь и владельцы карт Мир Запсибкомбанка смогут оценить удобство пользования своей картой с сервисом Mir Pay", – прокомментировал Иван Бочарников, директор Дирекции розничного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк".

Подробнее о сервисе Mir Pay по ссылке.

*По данным инициативный всероссийский опрос аналитического центра НАФИ в феврале 2020 г.