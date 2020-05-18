Каждый пятый вкладчик Запсибкомбанка поддержал ветеранов с вкладом "Традиции побеждать"

В конце апреля Запсибкомбанк открыл приём денежных средств на новый вклад "Традиции побеждать", приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. С момента запуска вклада каждый 5-й клиент Запсибкомбанка решил поддержать ветеранов.

Благотворительный взнос в пользу ветеранов может совершить любой клиент. Для этого нужно открыть вклад "Традиции побеждать" любым удобным способом: через банкоматы Запсибкомбанка или онлайн-сервис "Интернет-банк" и его мобильное приложение, а также в любом офисе Запсибкомбанка. От имени клиента Запсибкомбанк перечислит с открытого вклада 75 рублей в качестве пожертвования в Российский благотворительный общественный фонд помощи инвалидам и участникам Великой Отечественной войны "ВИКТОРИЯ-1945".

Минимальный размер вклада "Традиции побеждать" составляет 10 000 рублей, максимальный – неограничен. Срок размещения средств — 3 месяца (90 дней), пополнение и частичное снятие не предусмотрены. Процентная ставка – до 5,35% годовых. По вкладу будет производиться ежемесячная капитализация процентов.

"Мы рады поддержать клиентов, которые делают благотворительные взносы, и сотрудничать с благотворительным фондом, чтобы оказать помощь еще большему количеству ветеранов. В этом году юбилейная дата Победы – 75 лет. Поэтому 75 рублей с открытого вклада от имени клиента Запсибкомбанк направит в благотворительный фонд. Откройте вклад "Традиции побеждать" и примите участие в добром и важном деле", - прокомментировал директор Дирекции розничного бизнеса Иван Бочарников.