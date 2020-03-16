Тюменские компании могут выбрать бухгалтерское сопровождение от профессионалов

Передача бухгалтерии на аутсорсинг может стать эффективным и необходимым шагом в развитии компании. Подключение специалистов в этой сфере высвобождает у руководителя множество времени для решения важных бизнес задач. Еще одно важное преимущество – это сокращение расходов при более качественном выполнении работ в соответствии с законодательством. В Тюмени услуги по комплексному бухгалтерскому учету предлагает ООО "Русская Компания" - фирма с многолетним опытом и рекомендациями.

Во многих случаях подключение сторонней организации к ведению бухгалтерии оказывается выгоднее, чем содержание бухгалтеров в штате: не нужно обустраивать отдельное рабочее место, выплачивать ежемесячную зарплату, обеспечивать больничные листы и отпуска. Услуги, которые по факту требуются всего десять дней в квартал, оказывают профессионалы своего дела.

Бухгалтерское сопровождение заключается в комплексе действий, направленных на грамотную организацию бухгалтерии. "Русская Компания" предлагает как комплекс услуг, так и выполнение разовых задач: составление бухгалтерских отчетов, сдачу отчетов в налоговую службу и иные контролирующие органы, проведение работ по оптимизации налогообложения, восстановлению бухгалтерского учета и т.д.

В чем еще заключается экономия? Сокращение штата работников приводит к сокращению налогов. Оплата услуг специалистов "Русской Компании" будет принята к расходам и под налогообложение не подпадает. Кроме того, за работников в аутсорсинге не нужно делать отчисления в Пенсионный фонд и Фонд соцстрахования.

Если вы желаете сохранить у себя в штате должность главного бухгалтера, то можно пригласить бухгалтера-аутсорсера для оказания помощи штатному специалисту в случае возникновения больших объемов работы. В "Русской Компании" готовы также привлечь для решения возникших бухгалтерских вопросов других специалистов – например, юристов, аудиторов, специалистов по налоговому праву.

Стоимость бухгалтерских услуг, как правило, рассчитывается с учетом различных факторов: вида профессиональной деятельности, системы налогообложения, количества сотрудников в организации, наличия валютных операций и других. Но при этом расценки таковы, что нанять на те же деньги квалифицированного специалиста в условиях современного рынка труда просто нереально.

Получить консультация по заключению договоров на бухгалтерское сопровождение можно в "Русской Компании" по телефону 8 (3452) 68-00-86. Подробности на сайте.