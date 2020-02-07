Андрей Пантелеев ответил на вопросы молодых предпринимателей Тюмени и Тобольска

Торгово-промышленная палата Тюменской области организовала встречу молодых предпринимателей Тюмени и Тобольска с заместителем губернатора Андреем Пантелеевым и советником губернатора Ольгой Езикеевой. Начинающие бизнесмены смогли задать волнующие вопросы, высказать проблемы и во многих темах заручиться поддержкой представителей власти.

Андрей Пантелеев в начале встречи подчеркнул, что Тюменская область обновляет свой инвестиционный план и стратегию развития предпринимательства на ближайшие годы, в этой работе становится важным мнение молодежи.

"Молодежное предпринимательство – это весомый ресурс, в котором находятся ростки будущих эффективных и востребованных проектов. Если говорить о перспективных кластерах для нашего региона, это прежде всего нефтехимия в Тобольске – малый и средний бизнес может строиться возле гиганта Запсибнефтехим. Также на первый план выходит работа по созданию особой экономической зоны в Тюменской области, хотя становление этого проекта может занять продолжительное время. В связи с этим наша стратегическая задача – сформировать уникальные предложения в рамках страны для реализации инвестпроектов и поддержке инвесторов", - отметил Андрей Пантелеев.

Молодые предприниматели задавали вопросы о поддержке сельского предпринимательства в рамках объявленного в стране года, развитии туризма в Тюмени и Тобольске, рассказывали свои истории ведения бизнеса.

Советник губернатора Ольга Езикеева обратила внимание на активность молодых предпринимателей и рекомендовала делиться опытом друг с другом: "Объединение предпринимателей всегда идет на пользу, вы совместно прорабатываете новые идеи, рассказываете об ошибках, и ваши коллеги впоследствии их смогут избежать, помогаете друг другу. Если будет нужен совет или помощь, вы всегда можете обратиться к нам, решим проблемы совместно".

Лидер "молодежного крыла" Торгово-промышленной палаты в Тобольске Марина Родионова отметила дружеский формат встречи: "Ребятам, которые только недавно вышли на путь создания бизнеса необходимы такие неформальные диалоги с представителями власти, они дают молодым бизнесменам уверенность в своих силах, настрой на дальнейшую работу и чувство "дружеского плеча". Для тоболяков подобный приезд в Тюмень – в новинку. И еще я удивилась, что молодые тюменцы мало знакомы с Тобольском, поэтому в ближайшее время ждем тюменское "крыло" к нам с ответным визитом".

Отметим, под кураторством Торгово-промышленной палаты Тюменской области созданы два "молодежных крыла" - в Тюмени и Тобольске, в которых объединились более 40 предпринимателей. Бизнесмены совместно будут реализовывать проекты, выдвигать инициативы и развивать молодежное предпринимательство региона.

Пресс-служба Торгово-промышленной палаты Тюменской области