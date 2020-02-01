Тюменцы могут получить налоговый вычет с платных допобразовательных услуг ребенка

Если вы оплачиваете дополнительные образовательные услуги: в школе, детском саду, в секциях или кружках, официально трудоустроены и получаете "белую" зарплату, то можете получить социальный налоговый вычет с этих затрат. Главное, чтобы у учреждения была лицензия на осуществление образовательной деятельности.

Вычет можно получить по расходам на обучение как в государственных, так и частных образовательных учреждениях: в вузе, в школах, детских садах, в учреждениях дополнительного образования детей и взрослых (это курсы повышения квалификации, учебные центры службы занятости, автошколы, центры изучения иностранных языков и т.д.). Максимальная сумма расходов на обучение собственных или подопечных детей, учитываемых при исчислении социального вычета, - 50 000 рублей, на собственное обучение – 120 000 рублей.

Как рассказала директор тюменской компании "Эдванс", специалист с 20-летним стажем сфере бухгалтерии, налогообложения и аудита Людмила Саприна, социальный вычет может быть предоставлен налоговой инспекцией по месту жительства по окончании календарного года, в котором были произведены расходы на обучение. То есть в 2020 году можно подавать документы на получение налогового вычета с расходов, произведенных в 2019 году. Причем сделать это не обязательно до апреля, а в течение всего года.

Для получения вычета необходимо подготовить пакет документов. Во-первых, заполнить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ. Для этого понадобиться справка о суммах начисленных и удержанных налогов за соответствующий год по форме 2-НДФЛ, которую можно получить у работодателя. Во-вторых, собрать комплект документов, подтверждающих право на получение социального вычета по произведенным расходам.

Социальный вычет можно получить и до окончания налогового периода, в котором произведены расходы на обучение. Для этого нужно обратиться к работодателю, предварительно подтвердив это право в налоговом органе.

Правильно оформить все документы, чтобы получить максимально возможную сумму налогового вычета, помогут эксперты компании "Эдванс". Получить подробную информацию можно по телефону: +7 (904) 491-26-13. Узнать больше об услугах компании можно также в официальном аккаунте Инстаграм.