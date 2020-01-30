В Тюменской области после пересмотра кадастровая стоимость объектов снизилась на 14%

За январь–декабрь 2019 года комиссии по пересмотру кадастровой стоимости, созданные при Росреестре, рассмотрели 31345 заявлений в отношении 50852 объектов недвижимости. Доля решений, принятых комиссиями в пользу заявителей, составила 64,85%. Суммарная величина кадастровой стоимости до рассмотрения заявлений в комиссиях составляла 1,36 трлн руб., после – 883 млрд руб., что свидетельствует о ее снижении на 35%.

На территории Тюменской области комиссией по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости в 2019 году рассмотрено 410 заявлений, что на 18,5% выше аналогичного периода 2018 года. Доля положительных решений составила 58,3%. Кадастровая стоимость объектов недвижимости по результатам оспаривания снизилась на 14,7 % (3 553,4 млн руб.).

Как отметил начальник отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки объектов недвижимости управления Росреестра по Тюменской области Алексей Дашкевич: "В этом году результаты были прогнозируемы, и мы ожидали увеличения числа обращений в связи с изменениями в действующем законодательстве. В целом же отмечаем снижение размера кадастровой стоимости объектов недвижимости после оспаривания на 14,7 %, при среднем значении по РФ — 35%, что говорит о достаточно высоком качестве государственной кадастровой оценки объектов недвижимости в Тюменской области".

Заинтересованные лица могут обратиться в комиссию, если у них есть документы, подтверждающие недостоверность сведений об объекте недвижимости, использованных при определении его кадастровой стоимости, либо с целью уточнения кадастровой стоимости с использованием рыночной оценки, либо направить обращение в суд, отмечают в пресс-служба Управления Росреестра по Тюменской области.