Запсибкомбанк продлил операционный день для корпоративных клиентов

Для большинства юридических лиц время проведения платежей является одним из важных условий обслуживания в банке, так как возможность осуществления финансовых операций в удобное для клиентов время позволяет продуктивно планировать работу.

В Запсибкомбанке прием и проведение внутрибанковских платежей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рублях посредством системы "ЗапСиб iNet" действует круглосуточно, а операционный день по межбанковским платежам продлен до 21:00 по тюменскому времени (08:00-21:00).

"Развитие и постоянное усовершенствование работы банка в целом является одной из приоритетных задач Запсибкомбанка. Наши клиенты активно проводят платежи, и мы рады сообщить, что осуществление банковских операций будет исполняться круглосуточно", – прокомментировала Директор Дирекции корпоративного бизнеса Оксана Седых.

Прием и проведение платежей осуществляются в соответствии с тарифами на услуги юридическим лицам ПАО "Запсибкомбанк".