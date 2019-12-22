Тюменцы предпочитают покупать в ипотеку вторичное жилье

В 2019 году тюменцы чаще использовали одобренную ипотеку для покупки вторичного жилья: в такую квартиру в большинстве случаев можно заехать уже в день сделки и передачи ключей. Средняя площадь приобретаемой в уходящем году недвижимости составила 45-51 кв. м.

Как сообщила риелтор Алиса Марандина, в 2019 году наблюдалось снижение темпов роста спроса на покупку жилья по сравнению с рекордными показателями, достигнутыми в 2018 году. Из всего объема сделок по покупке квартир, 55% - приобретения с вложением кредитных средств.

По словам руководителя одного из тюменских банков Ольги Скосырской, увеличился срок кредитов: в 2017 году он был 15 лет, а к концу 2019 года вырос до 20 лет. Она отметила, что увеличением срока кредита или ипотеки горожане снижают размер ежемесячных выплат. Кроме того, в 2019 году "помолодел" среднестатистический заемщик, теперь это горожанин 35 лет, ранее средний возраст составлял 37,5 лет.

Представитель одного из застройщиков Дмитрий Антощенко поделился, что самые дорогие квартиры – в центральных районах. Цена может вырасти, если из окна вашей квартиры открывается красивый вид на город, парк или набережную, стоимость повышается примерно на 10% на верхних этажах с хорошим обзором. А вот жилье на нижних этажах в этих же домах будет гораздо дешевле, хотя ничем не уступает в качестве.

В преддверии нового года застройщики и риелторы зачастую распродают квартиры, которые числятся в их базах, а банки идут на понижение ставок и объявляют дополнительные акции, чем можно воспользоваться, пишет "АиФ - Западная Сибирь".