Соцблок в администрации Тюмени будет курировать экс-замгубернатора Свердловской области

Павел Креков занял место заглавы Тюмени, которое накануне освободила Дина Горковец, в новой должности он будет курировать соцблок. До назначения Креков занимал пост замгубернатора Свердловской области. К исполнению новых обязанностей приступил с 13 мая.
"Павел Владимирович является опытным профессионалом с солидным стажем и профильным образованием. Его глубокие знания социальной сферы, высокий уровень инициативы и развитые коммуникативные способности позволят уверенно и эффективно реализовывать намеченные цели. Отлично разбираясь в тонкостях работы, он намерен активно внедрять современные подходы и решения. Совместно мы уже обозначили первоочередные задачи", - сообщил мэр Максим Афанасьев.
В задачах — внедрение образовательных и воспитательных программ, направленных на сохранение исторической памяти и подвигов наших предков, проведение культурных и спортивных мероприятий, где молодёжь сможет раскрыть свой потенциал, а также поддержка реализации креативных проектов. Вместе мы реализуем множество значимых событий, которые сплотят жителей и позволят показать таланты города. Также сделан акцент на координации системы оказания адресной помощи военным, активное сотрудничество с общественными организациями, ведущими работу по сбору гуманитарной поддержки.
Не менее важные направления - формирование городского бюджета на 2026 год с привлечением допресурсов и обеспечением стабильности развития. В задачах также обеспечение притока новых кадров в образование, включая привлечение молодых учителей и тесное взаимодействие с вузами для подготовки квалифицированных специалистов.
Подготовка к празднованию Дня города также в компетенции нового зама.
Афанасьев выразил уверенность, что Креков блестяще справится с порученными задачами благодаря своей энергии, высокому уровню профессиональной компетенции и чувству ответственности.
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