В центре Тюмени установили контейнер для сбора отработанных батареек

Контейнер для сбора батареек и аккумуляторов появился на площади Единства и Согласия. С 19 по 25 августа горожане могут принести сюда отработанные элементы питания и присоединиться таким образом к федеральной экологической акции "Неделя сбора батареек 2019". После акции вторсырье переработает завод "Мегаполисресурс" и около 94,4% полученных материалов будут снова запущены в промышленный оборот.

"Неделя сбора батареек" — часть масштабного проекта "Сдай батарейки с Duracell", который Duracell и "Мегаполисресурс" реализуют при поддержке крупных торговых сетей. С конца 2017 года партнерами было создано более 800 пунктов сбора батареек по всей стране: от Санкт-Петербурга до Владивостока, сообщили в администрации города.

Акция проводится компанией Duracell и заводом по переработке батареек "Мегаполисресурс" при поддержке администрации Тюмени.