Глава Минфина призвал увеличить в Тюменской области долю малого и среднего бизнеса в закупках

Первый заместитель председателя правительства РФ, министр финансов России Антон Силуанов 19 апреля посетил с рабочим визитом Тюмень. Он принял участие в круглом столе на тему "Обеспечение доступа субъектов МСП к закупкам отдельных видов юридических лиц по Федеральному закону № 223-ФЗ".

В рамках мероприятия обсуждался вопрос о том, как расширить долю участия малого и среднего бизнеса в закупках крупнейших заказчиков, в эти минуты обсуждают участники круглого стола "Обеспечение доступа субъектов МСП к закупкам отдельных видов юридических лиц по Федеральному закону № 223-ФЗ". В Тюмени он проходит в рамках рабочей поездки министра финансов Российской Федерации Антона Силуанова.

"Путь предпринимателя - одновременно и рискованный, и правильный. Кто-то вырастет до крупного бизнеса, кто-то нет. Но важно, что вы производите свою продукцию. Перед нами стоит задача увеличить долю и количество МСП, участвующих в закупках. Нужно обеспечить объем участия МСП на 5 трл рублей к 2024 году. Сейчас эта сумма составляет более 3 трл рублей. Мы будем продолжать работу в этом направлении", - отметил Антон Силуанов.

Также в круглом столе приняли участие министр экономического развития РФ Максим Орешкин и губернатор Тюменской области Александр Моор. Глава региона подчеркнул, что малому бизнесу нужна большая поддержка – не только финансовая, но и административная. "На территории области мы осуществляем такую поддержку, - добавил он.

Меры поддержки малому и среднему бизнесу реализуются и в финансовой сфере. По словам представителей АО "МСП Банк", для различных категорий предпринимателей существуют определенные кредитные продукты банка и меры финансовой поддержки.

Также бизнесменов – участников круглого стола интересовали вопросы создания цифровых платформ в сфере торговли и субконтрактации. В ближайшее время начнется разработка электронного сервиса, который позволит предпринимателю заполнять заявку на участие в закупках в цифровой форме. Кроме того, идет подготовка отдельного федерального закона, направленного на увеличение сроков формирования планов закупок на долгосрочную перспективу. Планируется также ввести административную ответственность для заказчиков в связи с несоблюдением предельных сроки оплаты по договорам, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".