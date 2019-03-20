Вся наша жизнь – цифра

МегаФон

Подписать документы не на бумаге, а с помощью смартфона. Найти продавцов или операторов call-центра не по объявлению, а с помощью искусственного интеллекта. То, о чем когда-то мечтал бизнес, стало реальностью. Как рынок меняет подходы к бизнес-задачам, переходя на цифровые технологии, – в нашем материале.

Операция "мобильные и электронные"

Распознавать голос, лицо сканировать отпечатки пальцев –человек научил технику выполнять любую из операций. Самыми прогрессивными стали мобильные устройства, им доверяют даже личные финансы: бесконтактную оплату со смартфонов используют уже треть россиян. В 2018 году телеком-эксперты удивили бизнес новым направлением. Впервые в России – в один клик - на экранах смартфонов подписали юридические документы с помощью мобильной электронной подписи (МЭП). Такую услугу для бизнеса первым на рынке предложил "МегаФон", топ-менеджеры компании лично продемонстрировали ее применение.

"МЭП - новый инструмент для подписания юридических документов из любой точки мира, где есть сотовая связь, — поясняет директор по развитию корпоративного бизнеса "МегаФона" на Урале Инна Смирнова. — Теперь можно удаленно подписывать документы на смартфоне, если вы часто в разъездах".

Чтобы начать пользоваться МЭП, необходима специальная SIM-карта с установленным приложением. Все обычные функции - отправка смс, звонки, интернет- сохраняются.

В ближайшее время эта технология станет общераспространённой, уверены телеком-эксперты, ведь организации уже в онлайн-режиме обмениваются электронными счетами.

Интернет вещей, или Гренландия по-уральски

65% компаний в России инвестируют в интернет вещей, ожидая роста выручки и сокращения затрат.

На Урале каждый день на 150 "умных машин" становится больше. К интернету подключают датчики, счетчики, производственную технику. SIM-карты устанавливают в служебных, грузовых автомобилях, чтобы отслеживать их пройденное расстояние, работу водителей, расход топлива.

"Число машин, умеющих автоматически передавать данные, за год выросло еще на 143%. Этот тренд сохранится и в 2019 году, — уверена Инна Смирнова. — Наша услуга "M2M-мониторинг" помогает бизнесу на расстоянии контролировать работоспособность оборудования, дистанционно управлять SIM-картами. Вести онлайн-диагностику, получать данные о работоспособности оборудования, предотвращать внештатные ситуации".

На Урале под управлением SIM-карт "МегаФона" работают уже больше 50 тысяч умных аппаратов на "M2M-мониторинге". Общее число таких IoT-устройств стало сравнимо с численностью населения самого большого острова в мире – Гренландии.

Машинные подсказки

Прогнозировать поведение клиентов, знать какие сайты они посещают – все это можно получить, анализируя большие данные (Big Data). Технологию применяют даже при общении с клиентами, пример –таргетированные sms.

"На основе анализа обезличенных данных абонентов мы разработали сервис "МегаФон.Таргет". Наши корпоративные клиенты теперь рассылают умные рекламные сообщения. Можно сегментировать получателей sms по 16 параметрам, например, пол, возраст, местоположение", — говорит Инна Смирнова.

Цифровой подбор

Какие бы амбициозные цели ни стояли перед организацией, достичь их невозможно без людей. HR-специалисты борются с поддержанием штата – ищут операторов call-центров, или же другой линейный персонал – кассиров, официантов.

"МегаФон" предложил цифровой подбор линейного персонала - эффективный аутсорсинг по массовому поиску кандидатов. Эту услугу в "МегаФоне" "отрабатывали" на себе, укомплектовав штат в центрах обслуживания на 98%, ранее до 30% позиций оставались не занятыми.

"Цифровой подбор персонала уже используют федеральные компании. Например, одна из торговых сетей открывала новые магазины, требовалось 150 консультантов по продажам. Клиент использовал наш цифровой подбор и все сотрудники вышли на работу в срок, — рассказала топ-менеджер "МегаФона". — Эти телеком-решения уже не фрагмент из романа Жюля Верна, это реальность, в которой живет успешный бизнес. В ближайшие 5 лет эти услуги будут такими же необходимыми в жизни компаний, как когда-то стала мобильная связь".