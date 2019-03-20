Проверьте свои знания о финансах и банках

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В уже известной для старшеклассников и их родителей игре-тренажере Castle Quiz, которая помогает проверить и закрепить свои знания в различных областях, добавился еще один раздел - финансовая грамотность.

Турнир дает возможность каждому желающему оценить свой уровень знаний в области экономики и финансов, посоревноваться с другими участниками, а также восполнить пробелы знаний по тем вопросам, которые вызвали трудности при прохождении тура. В конце каждой игры разбираются допущенные ошибки, приводятся подробные объяснения правильных ответов, которые подготовили эксперты Банка России.

Тематика турнира разнообразна – вклады и кредиты, банковские карты, банкноты и монеты, инвестиции, страхование, пенсии и налоги. Как рассчитать проценты по вкладу с капитализацией, и в какой сумме можно получить налоговый вычет? На эти и другие вопросы вы сможете ответить, приняв участие в игре-викторине через приложение Castle Quiz, которое доступно в App Store и Google Play или в веб-версии на сайте fincult.info.

Турнир проходит при поддержке Банка России и продлится до 10 апреля 2019 года.