Проверьте свои знания о финансах и банках

11:00 20 марта 2019
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Фото - https://cdn.pixabay.com

В уже известной для старшеклассников и их родителей игре-тренажере Castle Quiz, которая помогает проверить и закрепить свои знания в различных областях,  добавился еще один раздел - финансовая грамотность.

Турнир дает возможность каждому желающему оценить свой уровень знаний в области экономики и финансов, посоревноваться с другими участниками, а также восполнить пробелы знаний по тем вопросам, которые вызвали трудности при прохождении тура.  В конце каждой игры разбираются допущенные ошибки, приводятся подробные объяснения правильных ответов, которые подготовили эксперты Банка России. 

Тематика турнира разнообразна – вклады и кредиты, банковские карты, банкноты и монеты, инвестиции, страхование, пенсии и налоги. Как рассчитать проценты по вкладу с капитализацией, и в какой сумме можно получить налоговый вычет? На эти и другие вопросы вы сможете ответить, приняв участие в игре-викторине через приложение Castle Quiz, которое доступно в App Store  и Google Play  или в веб-версии на сайте fincult.info.

Турнир проходит при поддержке Банка России и продлится до 10 апреля 2019 года.

Теги: банки , вклады , кредиты , финансы , Центробанк
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