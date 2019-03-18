В Тюмени растет число предприятий в сфере бытовых услуг

Более 2 700 объектов работает в сфере бытовых услуг в областном центре. Итоги работы данной отрасли подвели на ежегодном совещании при департаменте потребительского рынка в администрации Тюмени.

"Мониторинг сферы бытовых услуг города показал увеличение количества объектов малого и микробизнеса, прирост составил 238 предприятий. Также наблюдается положительная динамика по всему перечню бытовых услуг, продолжается тенденция, которая имеет место не первый год — предоставление комплекса услуг в одном месте", — рассказала директор департамента Елена Ерёмина.

Наибольшее число предприятий работают в сфере индустрии красоты, растет число салонов, ориентированных на мужчин. В 2018 году в городе насчитывалось 14 барбершопов, на начало 2019-го их зарегистрировано уже 20.

Также развивается новое направление: прокат товаров для детей — колясок, игрушек и детских кресел. Сейчас в реестре три таких компании, сообщили в администрации города.

Как и в предыдущие годы, в Тюмени увеличивается число предприятий, работающих по форме франчайзинга.