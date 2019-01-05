В Тюменской области планируют открыть около 15 новых производств в 2019 году

Фото: сайт администрации Тюменского района

Более полутора десятков производств планируется открыть в Тюменской области в 2019 году, суммарно они дадут региону 2,5 тысячи рабочих мест, пишет "Вслух.ру".

В течение 2018 года были достигнуты соглашения о реализации ряда

значимых проектов на территории Тюменской области. Среди них

строительство завода по производству фанеры в Уватском районе (с ООО

"Тюменский агропромышленный комплекс"), создание комплекса полного цикла по выращиванию и переработке бройлеров мощностью 40 000 штук в год в Голышмановском районе (ГК " Руском").

Например, "Газпромнефть – Снабжение" построит в Тюмени центр исследования пластовых систем, а ООО "Энерготехсервис" на территории индустриального парка "Боровский" создаст технический центр по производству и обслуживанию газовых электростанций. Кроме того, достигнуто соглашение о строительстве гостиничного комплекса в аэропорту "Рощино".

Добавим, что в прошлом году в Тюменской области стартовало сразу несколько крупных инвестиционных проектов. Это третья очередь "Тепличного комбината Тюмень Агро", завод по производству гормональных препаратов "Фармасинтез – Тюмень", производство пленки "Камского завода полимерных материалов" в Тобольске, научно–технический центр "НОВАТЭК НТЦ" в Тюмени, третья очередь молочного комплекса ГК "ДАМАТЕ" в Голышмановском районе и модернизация производства "Тюменского бройлера" в селе Каскара.