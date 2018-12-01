Продукцию "халяль" от тюменской птицефабрики планируют продавать в ОАЭ

Птицефабрика "ПРОДО Тюменский бройлер" планирует развивать экспорт продукции за пределы региона и России. "Халяль" уже пользуется большим просом благодаря соблюдению всех технологий производства, сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области.

Как рассказала директор птицефабрики, расположенной в Тюменском районе, Оксаны Величко, в современных условиях можно наладить сбыт мяса птицы в страны Ближнего Востока, Азии, Китая.

"Именно в Азии живет больше всего любителей мяса птицы. В Объединенных Арабских Эмиратах потребляют 105 кг на одного человека. В связи с очень большими температурами, которые доходят до 40- 50 градусов летом, производство бройлеров в этих регионах - дорогостоящее занятие. Несомненно, в части оснащения местные птицефабрики очень технологичны, но конечный продукт все равно выходит с высокой ценой", - прокомментировала она.

На предприятии также готовы представить тюменцам новогодние новинки - оригинальные кулинарные рецепты. Эти продукты будут легки в приготовлении и будут достойны праздничного стола.