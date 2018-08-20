В Тюмени состоится биржа контактов с казахскими машиностроителями

Менеджеры казахских предприятий, представляющих сферы машиностроения и производства продуктов питания, приедут в Тюмень с деловой миссией 28 августа. В рамках визита в одном из отелей состоится биржа контактов для предпринимателей.

Одним из организаторов мероприятия выступит Торгово-промышленная палата Тюменской области. Программа бизнес-миссии включает деловые переговоры, выступления официальных лиц и делового сообщества Республики Казахстан и Тюменской области, посвященные развитию торгово-экономических отношений, взаимовыгодного сотрудничества, реализации инвестиционных потенциалов территорий, пишет "Вслух.ру".

Биржа контактов будет проходить 28 августа с 10:00 до 13:00. На мероприятия приглашены представители закупочных компаний и торговых сетей, представленных в Тюменской области, а также предприятия других сфер бизнеса.

Подробную информацию можно уточнить у заместителя директора центра ВЭД ТПП Тюменской области Анастасии Дороховой, тел. +7 (3452) 689-359, доб. 120.



