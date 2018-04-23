Еще можно успеть выиграть iPhone 8!

Чтобы желания исполнялись, недостаточно просто желать — нужно что-то делать. А чтобы выиграть iPhone 8, требуется совсем немного усилий.
Например, Эмма Ванюсиевна из поселка Тазовский уже воспользовалась своим шансом и стала победителем первого периода акции. Станьте и вы участником розыгрыша iPhone 8, и, возможно, в этом месяце победа будет за вами.
Как принять участие в акции "iPhone к вкладу"?
1. До 30 апреля 2018 года открыть вклад "Я успешен".
2. Зарегистрироваться в акции удобным способом:
на сайте банка, пройдя по ссылке,
отправить SMS с цифрой 3 на один из номеров телефонов:
- 2100,
- 8-922-114-88-80,
- 8-903-767-21-57.
3. Обеспечить остаток* на вкладе в размере 10 000 рублей и более.
"Осталась всего неделя до конца акции и определения владельца нового iPhone 8! Если вы еще не зарегистрировались или не открыли вклад – самое время действовать! Тем более, если у вас есть карта Запсибкомбанка, вы можете открыть вклад в банкомате или в личном кабинете сервиса "Интернет-Банк" на более выгодных условиях, чем в офисе, условиях с прибавкой к ставке 0,25% годовых. Хочу отметить, что минимальная сумма для открытия вклада через банкомат или Интернет-Банк – всего 1000 рублей", - прокомментировал директор дирекции розничного бизнеса Иван Бочарников.
Подробнее о текущих акциях банка можно узнать на официальном сайте в разделе "Акции и спецпредложения", по телефону 8-800-100-5005, а также в любом отделении банка.
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