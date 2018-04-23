Тюменским предпринимателям расскажут, чем им может помочь государство и муниципалитет

10:15 23 апреля 2018
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cdn.pixabay.com

24 апреля 2018 года в 15:00 в администрации Тюмени состоится круглый стол "Государственная и муниципальная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Тюмени".

В рамках круглого стола планируется обсудить нововведения в государственной поддержке бизнеса, муниципальную финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, формы и виды поддержки со стороны Инвестиционного агентства Тюменской области, а также имущественную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства.

Для участия в мероприятии предпринимателям предлагают  зарегистрироваться здесь, звонком на тел. 51-06-33 или email: RubanMV@tyumen-city.ru сделвть это нужно не позднее 23  апреля.

Теги: администрация Тюмени , бизнес , господдержка , инвестиции , малое предпринимательство
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