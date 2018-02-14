Клиенты Сибирского банка реконструкции и развития с 19 февраля начнут получать выплаты по своим вкладам

Запсибкомбанк

ПАО "Запсибкомбанк" стал победителем конкурса, проведенного государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов" по отбору банков-агентов для выплаты возмещения по вкладам вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации "Сибирский банк реконструкции и развития" (Тюмень).

С 19 февраля 2018 года Запсибкомбанк будет осуществлять выплату возмещения по вкладам вкладчикам СБРР, проживающим в Тюмени, Тобольске, Сургуте, Нижневартовске, Москве, а также в Салехарде.

"Возмещение по вкладам выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности", - пояснил директор Дирекции розничного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Иван Бочарников.