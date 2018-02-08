В Тюменском технопарке обсудят перспективы криптовалют

Тюменские эксперты расскажут о том, как правильно инвестировать в криптовалюты, запустить и продвигать ICO своего проекта. Мероприятие, посвященное финансовым инструментам на основе технологии блокчейн, состоится 13 февраля в Тюменском технопарке в рамках Школы инновационного мышления.

Директор IT-компании ЛИСТ Сергей Рыбцов поделится своим мнением об эффективности инвестиций в оборудование для майнинга и прогнозами о перспективах "добычи криптовалют".

Партнер венчурного фонда FinShi Capital Вячеслав Сорокин объяснит, в какие криптовалюты стоит вкладываться, как отличить надежные и перспективные ICO от мошеннических, быстро и безопасно получить прибыль от инвестиций. А коммерческий директор сервиса Cheapmedia Саркис Джумаян сделает акцент на теме продвижения ICO. Тем, кто планирует привлекать инвесторов таким образом, необходимо правильно выбрать каналы продвижения и определиться с рекламным бюджетом. Браться за это самостоятельно или доверить работу агентству? — расскажет эксперт из Cheapmedia.

Начало мероприятия 13 февраля в 18:00 в атриуме Тюменского технопарка (ул. Республики, 142). Участие бесплатно, регистрация открыта на сайте Школы инновационного мышления.

Напомним, что Школа инновационного мышления – это совместный образовательный проект "Агентства инфраструктурного развития" и Тюменского технопарка. В рамках проекта с декабря 2016 года регулярно проходят открытые лекции, мастер-классы, вебинары и конференции для предпринимателей, стартаперов и тех, кто только планирует начать собственное дело.