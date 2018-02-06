Открыт прием заявок на ежегодный конкурс социальных проектов "Наш регион-2018"

Запсибкомбанк

Запсибкомбанк с 1 февраля 2018 года принимает заявки на конкурс социальных проектов "Наш регион".

В прошлом году в юбилейном десятом конкурсе "Наш регион" было представлено 93 проекта из 29 муниципальных образований 13 регионов РФ, в их рамках проведено более 640 мероприятий. Всего за 10 лет конкурсом поддержаны 312 проектов на общую сумму более 12 млн рублей.

В этом году конкурс организован по четырем направлениям. Номинация "Добрый город" предполагает организацию активной общественно полезной деятельности и содействие росту общественного участия в жизни местного сообщества. В номинации "Объединяя усилия" рассматриваются проекты по поддержке деятельности общественных объединений, некоммерческих учреждений в интересах социально незащищенных граждан. "Развитие и успех" объединяет проекты, направленные на повышение финансовой грамотности населения, развитие культуры и искусств, организацию спортивных мероприятий для различных категорий населения. Номинация "Активное поколение" рассчитана на проекты социальной и профессиональной адаптации пожилых людей, обучение и переподготовка граждан пожилого возраста.

"Цель конкурса "Наш регион" - финансовая поддержка позитивных гражданских инициатив на территории присутствия Запсибкомбанка. 2018 год в России объявлен Годом добровольца, и мы выделили особую номинацию - "Добрый город", где смогут найти отклик проекты, конкурсы и мероприятия по привлечению волонтеров всех возрастов к деятельности общественных объединений, некоммерческих учреждений. Интерес к конкурсу растет год от года, проекты охватывают все больше людей, что не может не радовать. Уверена, что и в 2018 году нас ждут интересные идеи и полезные проекты, а Запсибкомбанк, в свою очередь, готов помочь в их реализации!" - отметила начальник управления по связям с общественностью и рекламе Ирина Романенко.

К участию в конкурсе приглашаются некоммерческие организации (общественные объединения, муниципальные учреждения), зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ, имеющие расчётный счет в банке без долговых обязательств, осуществляющие деятельность в регионах конкурсной программы.

Подробнее о конкурсе и форма заявки опубликованы на сайте БФРГТ.