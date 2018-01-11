Выпускники школы соцпредпринимательства готовы открыть в Ялуторовске музей тюбетейки и центр славянской культуры

Региональный проект "Школа социального предпринимательства" стартовал в в Тюмени, Тюменском районе, Тобольске, Ишиме и Ялуторовске осенью прошлого года. В конце декабря выпускники первой сессии защитили свои проекты.

Инициатором школы выступил фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области". За период обучения слушатели усвоили основы социального предпринимательства, правовые формы и юридические аспекты реализации проектов, научились оценивать риски и разрабатывать маркетинговые и бизнес-планы. Участники прошли путь от поиска бизнес-идеи до создания конкретного алгоритма действий и защиты проекта.

В Ялуторовске новое направление бизнеса освоить решились 35 человек. К защите они представили двадцать проектов, сообщает yalutorovsk.online.

Среди идей для воплощения выбраны проекты по дополнительному образованию детей дошкольного и школьного возраста, оказанию услуг пожилым людям, в том числе с инвалидностью, творческие мастерские. Приёмная комиссия, в состав которой вошли представители профильных региональных департаментов, высоко оценила планы по созданию центра славянской культуры, музея тюбетейки.