Продукция тюменских фермеров популярна за пределами региона

Тюменские фермеры поставляют молочные продукты в 13 регионов России, а картофель уезжает в пять федеральных округов страны. Об этом в студии онлайн вещания газеты "Тюмeнская oбласть сeгодня" рассказал заместитель губернатора, директор департамента АПК Тюменской области Владимир Чейметов.

По его словам, особая гордость – тюменские куриные яйца, 70% от произведенного количества которых отправляется на реализацию в 45 регионов России. Кроме того, тюменская продукция идет и на экспорт. За рубеж поставляются картофель, рапсовое масло, зерно.