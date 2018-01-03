Продукция тюменских фермеров популярна за пределами региона

16:37 02 января 2018
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missbagira.ru

Тюменские фермеры поставляют молочные продукты в 13 регионов России, а картофель уезжает в пять федеральных округов страны. Об этом в студии онлайн вещания газеты "Тюмeнская oбласть сeгодня" рассказал заместитель губернатора, директор департамента АПК Тюменской области Владимир Чейметов.

По его словам, особая гордость – тюменские куриные яйца, 70% от произведенного количества которых отправляется на реализацию в 45 регионов России. Кроме того, тюменская продукция идет и на экспорт. За рубеж поставляются картофель, рапсовое масло, зерно.

"Мы и дальше будем совершенствовать работу в этом направлении, чтобы на тюменской земле выпускалось как можно больше вкусных, свежих, экологически чистых продуктов", – заявил Владимир Чейметов.

Теги: АПК , экспорт
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