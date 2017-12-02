Сотрудники тюменских компаний прошли опережающее профобучение

Около 180 работников организаций производственной сферы, реализующих инвестиционные проекты, прошли опережающее профобучение с начала 2017 года при содействии органов службы занятости Тюменской области.
Как сообщили в пресс-службе губернатора, среди них 119 сотрудников ООО "СИБУР Тобольск". Они обучались на базе Тобольского многопрофильного техникума по программам повышения квалификации и подготовки для освоения новых компетенций и расширения трудовых функций.
На заводе "Стеклотех" прошли обучение 50 работников по профессиям, востребованным на этом производстве: стропальщик, оператор очистных сооружений, слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, выполнение газоопасных работ и другие.
На птицефабрике "ПРОДО Тюменский бройлер" организовали курс повышения квалификации для семи работников по программе "Принципы НАССР (системы управления пищевой безопасностью) и актуальные требования российского законодательства в области пищевой безопасности".
Полученные квалификации позволили специалистам остаться на своем предприятии, работая уже по вновь полученным профессиям.
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