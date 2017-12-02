Сотрудники тюменских компаний прошли опережающее профобучение

16:47 02 декабря 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
informupack.ru

Около 180 работников организаций производственной сферы, реализующих инвестиционные проекты, прошли опережающее профобучение с начала 2017 года при содействии органов службы занятости Тюменской области.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, среди них 119 сотрудников ООО "СИБУР Тобольск". Они обучались на базе Тобольского многопрофильного техникума по программам  повышения квалификации и подготовки для освоения новых компетенций и расширения трудовых функций.

На заводе "Стеклотех" прошли обучение 50 работников по профессиям, востребованным на этом производстве: стропальщик, оператор очистных сооружений, слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, выполнение газоопасных работ и другие. 

На птицефабрике "ПРОДО Тюменский бройлер" организовали курс повышения квалификации для семи работников по программе "Принципы НАССР (системы управления пищевой безопасностью) и актуальные требования российского законодательства в области пищевой безопасности".

Полученные квалификации позволили специалистам остаться на своем предприятии, работая уже по вновь полученным профессиям.

Теги: образование , производство , инвестпроекты
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

, 2017