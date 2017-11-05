"Тюменский бройлер" обновит фирменные магазины

Птицефабрика "ПРОДО Тюменский бройлер" планирует обновить магазины своей фирменной торговой сети. По мнению директора предприятия Оксаны Величко, собственная торговая сеть остается одним из главных каналов прямого общения с покупателем.
Как сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области, сельхозпредприятие имеет 11 торговых точек на юге региона и в ЯНАО. Содержать их непросто, но и отказываться от такого формата взаимодействия с покупателем компания не собирается.
"Мы понимаем, что обратная связь возможна только, если у тебя есть фирменный магазин, когда покупатель может задать интересующий его по продукции вопрос и получить квалифицированный ответ", - считает Оксана Величко.
В то же время на "Тюменском бройлере" отмечают миграцию покупателей в сторону крупных торговых сетей.
"От этого никуда не деться. Термин "затаривание" сейчас диктует моду и он же приносит основную выручку. Только при создании чего-то похожего тюменский ритэйл может составить конкуренцию крупным торговым сетям", - отмечает директор птицефабрики.
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