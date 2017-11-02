Директор подставной фирмы пойдет под суд за причастность к многомиллионной афере

В Тюмени уголовная ответственность грозит номинальному директору фирмы, через которую были похищены бюджетные деньги.

В январе прошлого года по предложению своего знакомого — генерального директора ООО "Европром" он согласился стать формальным учредителем и руководителем ООО "Тюменские машиностроители". Впоследствии гендиректор ООО "Европром" и его сообщник, руководитель ООО "Деловой мир", используя "Тюменские машиностроители" и "Европром", обманным путем получили субсидии из областного бюджета. Через "Тюменских машиностроителей" было похищено свыше 6 миллионов рублей, через "Европром" — более 5 миллионов рублей.

Напомним, уголовные дела в отношении руководителей ООО "Европром" и ООО "Деловой мир", а также еще одного фигуранта также передали в суд. В общей сложности из бюджета было похищено более 50 миллионов рублей.