В Тюмени рассмотрят дело о хищении из бюджета более 50 миллионов рублей

В Тюменской области прокуратура направила в суд уголовные дела в отношении генерального директора ООО "Деловой мир", юриста, а также генерального директора ООО "Европром". Их обвиняют в махинациях с бюджетными субсидиями.

В соответствии с региональным законодательством субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляется государственная поддержка в форме субсидии на развитие лизинга оборудования в виде возмещения затрат по уплате первого взноса при заключении такого договора.

По версии следствия, юрист, находясь в дружеских отношениях с гендиректором ООО "Деловой мир", разработал схему хищения бюджетных средств под видом оформления фиктивных договоров лизинга оборудования с использованием подставных фирм. Руководители этих фирм по указанию аферистов представляли поддельные документы в департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области. Департамент, не подозревая обмана, перечислял фирмам бюджетные субсидии, которые мошенники похищали, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Как полагает следствие, с августа 2014 года по декабрь 2015 года юристом и гендиректором ООО "Деловой мир" таким способом из бюджета было похищено свыше 23,8 миллионов рублей. После конфликта с юристом руководитель "Делового мира" по отработанной схеме уже в одиночку с декабря 2015 года по август 2016 года украл еще более 18,5 миллионов рублей. В тот же период руководители ООО "Деловой мир" и ООО "Европром" по той же схеме завладели бюджетными средствами в размере 11,4 миллионов рублей.

В ходе расследования арестовано имущество обвиняемых: оборудование, автомашина и деньги — всего более 31 миллиона рублей, ими добровольно возмещено 4 миллиона рублей.

Все обвиняемые признали свою вину. По решению суда юрист заключен под стражу, его сообщники находятся под подпиской о невыезде.