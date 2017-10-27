Молочная компания из Вьетнама хочет построить комплексы в Тюменской области

На днях наш регион с официальным визитом посетили представители вьетнамской компании "TH true milk". Они рассматривают возможность построить здесь комплексы молочного животноводства и завод по переработке молока. Специалисты побывали на потенциальных площадках — в Сорокинском и Сладковском районах.

"По результатам поездки состоялась встреча с заместителем губернатора Вадимом Шумковым, достигнута договоренность о дальнейшей проработке реализации этого инвестиционного проекта", — сообщают в пресс-службе губернатора Тюменской области.

Компания из Вьетнама рассчитывает построить четыре молочно-товарных комплекса. Суммарная численность дойных коров в них составит порядка 24 тысяч, будет создано более тысячи рабочих мест.

Правительство Тюменской области готовится подписать соглашение с компаний до конца этого года.

TH Group основана в 2009 году совладелицей Северо-Азиатского коммерческого банка Тхай Хыонг. В состав корпорации входят молочные фермы, заводы по переработке молока, дистрибьюторы. TH Group является вторым во Вьетнаме производителем молока после компании Vinamilk и занимает более 30% молочного рынка страны.