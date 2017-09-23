"Тюменский бройлер" выпустил линейку диетических продуктов

Птицефабрика "Тюменский бройлер" выпустила новую линейку продуктов с жирностью около 10%, которая подходит для приверженцев здорового образа жизни и правильного питания, сообщили в пресс-службе губернатора.

"Тюмень - особенный город, жители которого на деле стремятся к здоровому образу жизни и здоровому питанию. Увеличивается спрос на продукты, которые позволяют держать себя в форме. Наша серия Лайт отличается тем, что в ней всего лишь 10 процентов жирности и достигается это добавлением в большом количестве филе птицы, которое само по себе очень диетическое. В 100 граммах филе всего 2 грамма жира. В традиционных колбасах его примерная доля 20 процентов", - рассказала генеральный директор предприятия Оксана Величко.

Новую продукцию от "Тюменского бройлера" уже успели оценить на межрегиональной выставке УрФО "Агро 2017". В номинации "Высокое качество новинок производства" наградами были отмечены новинки этого года – ветчина Восточная Халяль, а также колбаса вареная и сосиски из серии Лайт.