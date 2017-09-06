Запсибкомбанк активно сотрудничает с МСБ

Запсибкомбанк

Запсибкомбанк занимает активную позицию в направлении обучающих и развивающих мероприятий для сегмента малого и среднего предпринимательства на территории ХМАО-Югры.

В мае 2017 года банк провел бизнес-встречу Клуба партнеров Запсибкомбанка на территории Нефтеюганска на тему "Новые возможности для малого и среднего бизнеса". Во встречах приняли участие собственные и потенциальные корпоративные клиенты, а также представители местной власти и Фонда поддержки предпринимательства Югры.

Дополнительный офис "Нефтеюганский" ПАО"Запсибкомбанк" совместно с Фондом поддержки предпринимательства Югры активно развивают сотрудничество в рамках мероприятий, направленных на поддержку МСБ в Ханты-Мансийском автономном округе. Основное направление Фонда – это предоставление поручительств для субъектов малого и среднего предпринимательства на развитие бизнеса без залога их собственных средств. Для этого разработана специальная Программа "Гарантия": Фонд обеспечит до 70% требуемого залога и станет поручителем перед кредитной организацией. На площадке ДО "Нефтеюганский" Фонд поддержки предпринимательства регулярно проводят встречи, семинары, консультации при участии сотрудников банка.

"Совместные мероприятия посвящены актуальным для бизнеса вопросам – поддержке МСБ и актуальным кредитным продуктам банка. В рамках местные предприниматели смогли получить информацию по актуальным вопросам, построить открытый диалог с представителями Фонда и банка", - рассказал директор ДО "Нефтеюганский" Сергей Бурков.