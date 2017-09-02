Тюменцы научились производить эмульсию для бурения

Тюменские инноваторы представили эмульгатор обратных эмульсий на основе реагентов российского производства, который может полностью заменить буровые растворы импортного производства, пишет "Тюменская линия".

По словам руководителя проекта Дениса Саликова, более чем на 70% месторождений в Тюменской области для бурения скважин применяют растворы на углеводородной основе. Чтобы приготовить такой раствор, нужны эмульгаторы. При этом доля импортных эмульгаторов на рынке в разы превосходит российские.

"Большой плюс еще и в том, что производство находится в Тюмени. Это сокращает сроки доставки до операторов и снижает затраты на логистику. В целом наша ценовая политика ниже, чем у зарубежных коллег. По последним расчетам одна тонна эмульгатора может стоить около 250 тысяч рублей", - рассказал Денис Саликов.

Потенциальными потребителями нового продукта он назвал крупных операторов по добыче нефти и газа. Часть из них уже ожидают первую поставку образцов.

Чтобы запустить полную технологическую линию производительностью 2 тыс. 400 тонн в год, разработчикам требуется около 100 млн рублей. Предполагается вложение собственных средств, а также участие в программах господдержки, привлечение кредитных ресурсов Инвестиционного агентства Тюменской оабслти. Также проект получил поддержку бизнес-инкубатора тюменского технопарка и возможность участвовать в закупочных сессиях и презентациях для крупных компаний ТЭК.