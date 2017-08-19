Казахские бизнесмены посетят Тюмень

Международный бизнес-форум "Россия — Казахстан" состоится в Тюмени 8 сентября. В нем примут участие представители 19 крупных казахских предприятий.

В состав делегации из Республики Казахстан входят компании, предлагающие решения для промышленных предприятий машиностроения, химической и пищевой отраслей, а также для строительно-монтажных организаций и других, сообщили в пресс-службе торгово-промышленной палаты Тюменской области.

Также в рамках форума пройдет биржа контактов казахских бизнесменов с тюменскими предпринимателями. Представители двух стран смогут обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества.

Форум будет проходить 8 сентября с 10:00 до 13:00 в зале Diamond Hall отеля "Hilton" (г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 46).