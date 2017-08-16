Запсибкомбанк снизил ставки по всем кредитам для бизнеса

Запсибкомбанк

Планируете расширение бизнеса? Или, может быть, хотите обновить оборудование? А, может быть, планируете участие в тендере? У Запсибкомбанка есть решение для вашего бизнеса!

Кредитные программы ориентированы на различные цели, и вы легко сможете выбрать ту программу, которая наиболее отвечает вашим потребностям. Немаловажно, что ставки абсолютно по всем кредитам для бизнеса снижены в августе в среднем на 1,5%!

У кредитных программ Запсибкомбанка есть множество преимуществ, основными из которых являются:

отсутствие комиссий за досрочное погашение кредита;

возможность формирования индивидуального графика платежей, учитывающего особенности ведения вашего бизнеса;

индивидуальный подход при определении процентной ставки по кредиту в зависимости от кредитного рейтинга, типа обеспечения, суммы и срока.

Вы можете подробнее ознакомиться с программами кредитования бизнеса в офисах Запсибкомбанка и на сайте.

"В условиях непрерывно развивающейся рыночной среды и усовершенствования технологий современному бизнесу необходимо меняться и развиваться в ногу со временем. Нередко это требует значительных вложений и привлечения кредитных средств, и Запсибкомбанк готов помочь бизнесу с помощью кредитных программ по привлекательным условиям", — отметила директор дирекции корпоративного бизнеса Оксана Седых.