Запсибкомбанк снизил ставки по всем кредитам для бизнеса

Планируете расширение бизнеса? Или, может быть, хотите обновить оборудование? А, может быть, планируете участие в тендере? У Запсибкомбанка есть решение для вашего бизнеса!
Кредитные программы ориентированы на различные цели, и вы легко сможете выбрать ту программу, которая наиболее отвечает вашим потребностям. Немаловажно, что ставки абсолютно по всем кредитам для бизнеса снижены в августе в среднем на 1,5%!
У кредитных программ Запсибкомбанка есть множество преимуществ, основными из которых являются:
отсутствие комиссий за досрочное погашение кредита;
возможность формирования индивидуального графика платежей, учитывающего особенности ведения вашего бизнеса;
индивидуальный подход при определении процентной ставки по кредиту в зависимости от кредитного рейтинга, типа обеспечения, суммы и срока.
Вы можете подробнее ознакомиться с программами кредитования бизнеса в офисах Запсибкомбанка и на сайте.
"В условиях непрерывно развивающейся рыночной среды и усовершенствования технологий современному бизнесу необходимо меняться и развиваться в ногу со временем. Нередко это требует значительных вложений и привлечения кредитных средств, и Запсибкомбанк готов помочь бизнесу с помощью кредитных программ по привлекательным условиям", — отметила директор дирекции корпоративного бизнеса Оксана Седых.
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