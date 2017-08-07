Клиенты Запсибкомбанка могут управлять всеми ипотечными кредитами, не выходя из дома

Запсибкомбанк

Клиенты Запсибкомбанка получили возможность управлять своим кредитом с аннуитетными платежами в интернет-банке. Сервис управления ипотечными кредитами банка с аннуитетным графиком гашения всем клиентам доступен с 1 августа.

"Мы дорожим временем наших клиентов, поэтому продолжаем повышать удобство сервиса "Интернет-банк". Управлять своим аннуитетным кредитом: не только просматривать информацию по кредиту, но и планировать платежи, в том числе подавать заявление на досрочное гашение кредита в любой сумме, теперь можно дистанционно в Интернет-Банке в любое время. Уверены, что заемщики банка по достоинству оценят такую возможность", – отметил директор дирекции розничного бизнеса Иван Бочарников.

Новый сервис предоставляет для заемщиков широкие возможности:

- детальная информация по аннуитетным кредитам, в том числе реквизиты кредита, график платежей и история гашений;

- платежи с вашего счета на счет обслуживания кредита для гашения кредита банком в дату платежа по графику;

- автогашение – автоматическое списание платежа с вашего счета на счет обслуживания аннуитетного кредита по заданному вами графику;

- полное или частичное досрочное погашение кредита. Можно подать заявление на частичное и/или полное досрочное гашение кредита. Заявление будет исполнено банком автоматически в указанную вами дату;

- оповещения. Интернет-банк напомнит о дате и сумме платежей по графику, а также о поданном досрочном заявлении для обеспечения достаточного остатка на счете обслуживания кредита.

*Если у вас не подключен Интернет-Банк, вы можете подключить сервис самостоятельно в любом банкомате банка при наличии карты Запсибкомбанка или обратиться в любой, удобный для вас офис.