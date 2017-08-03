Запсибкомбанк в Высшей ипотечной лиге

Запсибкомбанк

По данным Высшей ипотечной лиги, ипотечное кредитование в Запсибкомбанке снова входит в число лучших. Главным показателем, определяющим итоги ипотечного соревнования среди банков, по правилам Высшей ипотечной лиги служит объем выдач.

По данным Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации, постепенное снижение процентных ставок влечет за собой оживление спроса на рынке кредитования. Запсибкомбанк только за последние пять лет помог обрести свой дом более чем 30 000 семей.

"В июне приобрел квартиру для мамы, хотелось поселить поближе. Удалось купить квартиру в том же доме, где живем мы. Подал заявку в Запсибкомбанк, ипотеку оформили очень быстро, сотрудники офиса всегда были на связи и решали практически все вопросы дистанционно. Сейчас делаем всей семьей ремонт: мама довольна, а ребенок наш так счастлив, что теперь можно постоянно бывать в гостях у бабушки", - рассказал клиент ПАО "Запсибкомбанк" Николай Баторский, который недавно оформил ипотеку в ОО "На Белинского".

В Екатеринбурге операционный офис ПАО "Запсибкомбанк" "На Белинского" успешно функционирует уже более 6 лет и постоянно совершенствует свои ипотечные программы, ориентированные как на приобретение готового и строящегося жилья, так и на покупку земельного участка. Сейчас процентная ставка по основным направлениям ипотечного кредитования в Запсибкомбанке в рамках летней акции составляет от 10% годовых.

"Запсибкомбанк при формировании своего кредитного предложения ориентируется на ожидания своих клиентов. Мы стремимся предложить клиентам интересные программы, которые позволят решить практически любой жилищный вопрос, постоянно развивая линейку ипотечных продуктов. Специалисты банка готовы подобрать выгодные варианты для того, чтобы клиенты смогли осуществить мечту о собственном жилье. Тем более сейчас при покупке квартиры площадью 62 кв.м. и более действует специальная акция со сниженной процентной ставкой", - комментирует директор операционного офиса "На Белинского" Владимир Поливьянов.

Заслуги банка оценены не только благодарными клиентами, но и экспертами - Запсибкомбанк получил диплом в номинации "За вклад в развитие ипотечного рынка в регионах" в рамках круглого стола "Ипотека в России – 2016", организованного Рейтинговым агентством "Эксперт РА" (Международная группа рейтинговых агентств RAEX).

Оформить ипотеку можно в офисе Запсибкомбанка "На Белинского", по телефону Горячей линии 8-800-100-5005 или на сайте в режиме онлайн.

Также вы можете рассчитать проценты по ипотеке при помощи удобного ипотечного калькулятора.