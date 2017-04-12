Тюменские связисты подготовились к работе в условиях паводка

"Ростелеком" провел в регионе тренировку по устранению аварии на магистральной высокоскоростной линии связи "Москва-Хабаровск", которая пересекает реку Ук в Заводоуковском районе. По легенде, магистраль федерального значения была повреждена паводковыми водами.

Специалистам пришлось нелегко. Хоть это и лишь проверка готовности к противостоянию половодью, условия были максимально приближены к реальным. Для оперативного восстановления связи на берегу реки Ук развернули лабораторию измерений оптического кабеля. С помощью рефлектометра место повреждения многокилометровой магистрали определено с точностью до сантиметров. Сварка волоконно-оптического кабеля прошла в полевых условиях - в специальной палатке и КУНГе - кузове-фургоне аварийной машины.

"Чтобы обеспечить устойчивую связь даже в паводковый и пожароопасный период, специалисты компании из года в год оттачивают навыки по предотвращению повреждений и восстановлению телекоммуникационного оборудования. Это позволяет им четко и слаженно работать в любой ситуации - комментирует директор филиала в Тюменской и Курганской областях компании "Ростелеком" Игорь Волков.

Для оперативного устранения аварий на линиях связи сформированы и укомплектованы необходимыми материалами 52 аварийно-восстановительные группы, подготовлены средства механизации, автотранспорт для откачки воды из кабельных шахт и колодцев. На случай аварийных ситуаций припасены оптический и телефонный кабель, провода, муфты, а также стационарные и передвижные источники электроснабжения. Техники обследуют участки, а также кабельные и воздушные переходы, которые по прогнозам синоптиков могут попасть в зону подтопления. Сотрудники компании окапывают распределительные шкафы, организуют отвод талых вод, проверяют герметизацию колодцев телефонной канализации, сообщает-пресс-служба "Ростелекома".