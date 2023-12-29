Ростелеком заявил, что готов без сбоев работать в нровогоднюю ночь

"Ростелеком Контакт-центр" готов к работе в новогоднюю ночь. На горячих линиях и технической поддержке будет работать 176 операторов, сообщили в компании.

По данным прошлого года, количество звонков в новогоднюю ночь составило более 27 тысяч, в цифровые каналы (чаты) почти 7 тысячи обращений. Рост нагрузки на оба канала вырос более чем в 2,5 раза по сравнению с новогодней сменой 2021-2022 года.

Новогодняя смена в контакт-центре длится в общей сложности двенадцать часов с 21.00 31 декабря до 9.00 утра первого дня года и захватывает все часовые пояса от Владивостока до Калининграда. Пиковая нагрузка зависит от тематики горячих линии, но в целом трафик снижается к 5 утра.