Тюменскому бизнесу предоставят надежные каналы связи

Предприятия, имеющие удаленные друг от друга подразделения, остро ощущают необходимость в качественной и надежной связи между ними. С той же проблемой сталкиваются региональные представительства иногородних и зарубежных компаний.

Качественный канал связи многократно ускоряет и упрощает обмен информацией, повышает оперативность принятия решений и даёт возможность организации единой системы электронного документооборота внутри предприятия. Для бизнеса Тюмени и Тюменского района подобные услуги оказывает ООО "Русская компания".

Передача данных между филиалами компании происходит в зашифрованном виде и на высоких скоростях. Все работы выполняются без привлечения сторонних организаций: собственными силами, собственными материалами и на собственном оборудовании.

Помимо этого "Русская компания" проводит в офисы высокоскоростной Интернет (включая настройку локальной сети и точек входа), оборудует Wi-Fi-зоны, предоставляет в пользование фиксированные IP-адреса, организует IP-телефонию. Возможны услуги по размещению на территории провайдера серверного оборудования клиента, организация виртуальной АТС и связи из любой точки страны по единому номеру даже при переезде предприятия.

Доступный тюменскому бизнесу набор услуг поможет предпринимателям упростить и ускорить обмен информацией, повысить оперативность принятия решений, собрать статистику для анализа и выработки стратегии развития, улучшить имидж и спокойно расширять базу клиентов и партнеров.

Опыт компании на рынке телекоммуникаций составляет более 25 лет. За это время клиентами провайдера стали такие организации, как Сбербанк, Альфа-банк, Газпром, Тюменский индустриальный университет, Тюменский драматический театр и многие другие предприятия.

Специалисты "Русской компании" готовы приехать в любое время и провести экспертизу, организация работает как с индивидуальными предпринимателями и небольшими предприятиями, так и с крупными холдингами, подстраиваясь под индивидуальные нужды клиента.

Подробнее об услугах для бизнеса от "Русской компании" можно узнать на официальном сайте или по телефону: 39-00-39.