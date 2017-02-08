Корпоративные клиенты Запсибкомбанка проводят большинство операций дистанционно

По итогам 2016 года количество пользователей банковских дистанционных систем в России серьезно увеличилось и в дальнейшем этот сегмент рынка продолжит активно расти. Одно из стратегических направлений развития Запсибкомбанка - совершенствование каналов дистанционного взаимодействия с банком. Безопасный и надежный "ЗапСиб iNet" позволяет корпоративным клиентам экономить время.

Из 25,5 тысячи корпоративных клиентов Запсибкомбанка более 53% выбирают дистанционные каналы. С помощью "ЗапСиб iNet" компании осуществляют свыше 10, 6 тысячи операций в сутки - 48% от всех операций, проводимых корпоративными клиентами. Преимущества системы кроются в простом интерфейсе и высоком уровне безопасности.