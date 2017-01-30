В Запсибкомбанке оформлен 125-тысячный вклад

Запсибкомбанку продолжают доверять и ценить его надежность — в конце 2016 года количество открытых вкладов превысило 125 тысяч.

Клиенты банка охотно пользуются для сохранения и накопления своих денег линейкой вкладов, в которой каждый найдет для себя выгодное предложение.

Один из самых популярных вкладов - "СемьЯ". Высокий доход на период от трех месяцев, пополнение в течение всего срока и частичное снятие без потери процентов. Кстати, о процентах. И без того солидную годовую ставку по вкладу "СемьЯ" можно увеличить, открыв вклад в бесплатном сервисе "Интернет-банк" либо в банкомате или переведя зарплату на карту Запсибкомбанка.

"Более 125 000 вкладчиков Запсибкомбанка сделали свой верный выбор, потому что доверяют нашему банку — и не без оснований. Ведь банк участвует в системе страхования вкладов, так что клиенты банка могут спокойно сохранять свои средства. К тому же наших вкладчиков ждут постоянные подарки и приятные сюрпризы — уже более 200 из них победили в различных акциях банка", – прокомментировал заместитель директора дирекции розничного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Иван Бочарников.