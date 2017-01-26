"Руслайн" приостановил полеты из Тюмени по 11 направлениям

Речь идет об отказе от полетов в том числе в Самару, Ростов-на-Дону, Уфу, Казань и - самое главное - в Новосибирск, как сообщает "Коммерсантъ". А ведь еще в октябре компания собиралась делать из Тюмени авиахаб для столицы Сибирского федерального округа.

Причиной столь резкого изменения планов стало то, что "Руслайну" не продлили на этих направлениях субсидирование региональных перевозок . Согласно сайту Росавиации, у авиакомпании сохранились субсидии только на вылеты в Омск и Барнаул. Правда, помимо "Руслайна", субсидии на 2017 год получили также авиакомпания "Ямал" (направления на Уфу и Томск) , "Комиавиатранс" (на Усинск) и "Бурятские авиалинии" (на Стрежевой).

И все же не слетать теперь в Шанхай через Новосибирск.

Впрочем, для "Руслайна" еще не все потеряно, ведь, как утверждает источник, на данный момент между авиакомпанией, аэропортом и правительством Тюменской области ведутся переговоры о возможности выделения субсидий из областного бюджета и возобновлении полетов. Решение может быть принято в начале февраля.

Больше всего по поводу приостановки рейсов "Руслайна" переживает самый известный за МКАДом российский маркетолог Сергей Разуваев. По его словам, перевозчик поддерживал прямые перелеты со всеми городами, которые обслуживает компания Сергея. Поскольку субсидируемые направления охватывают всего 5% пассажиропотока Рощино, глас Разуваева остался по большому счету одиноким.

В то же время один из комментаторов изложил целую стратегию, при реализации которой "Руслайн" мог бы получать прибыль на авиаперевозках даже без субсидий:

1) Низкие сборы аэропортов, особенно в северных широтах и с монопольным положением на рынке; 2) Наличие эффективных воздушных судов во флоте авиакомпаний; 3) Качественная работа отделов продаж авиакомпаний (сейчас вся работа коммерческого департамаента сводится к участию в розыгрыше субсидий Минтранса); 4) Выполнение расписания авиакомпаний; 5) Снижение стоимости билетов на региональных рейсах за счет сокращения издержек, то есть переход к модели low-cost на региональных рейсах (до 1.000-1.500 км).

Хочется всячески поддержать последний пункт. Действительно, в эпоху, когда через десять лет Ryanair собирается сделать билеты бесплатными, нынешние высокие цены кажутся ретроградством. Тот факт, что они не просто высокие, а даже завышенные, подтверждают расчеты, сделанные пользователями соцсетей для направления Тюмень-Шанхай через Новосибирск:

Цены неконкурентные в принципе. China Sourthern из Москвы летает за 20 тыр. RT, Air China - 25 RT. Первая с пересадкой в Урумчи, вторая через Пекин. Стыковки достаточно удобные, можно еще и стоповер в Пекине сделать. Ну и AFL до Москвы RT от 7000. Получается максимум 32 тыс. Конечно чуть подольше, но в два раза дешевле. Ну и комфортнее, естественно.

Внимание: оригинальные орфография и пунктуация сохранены!