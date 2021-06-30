Эльвира Саниевская выступит на теплоходе Тюменской судоходной компании

Афиша: ТКТО

Солистка Тюменской государственной филармонии, оперная певица, лауреат международного конкурса Беллини в Италии – Эльвира Саниевская выступит со своей программой "Water OPERA" на теплоходе Тюменской судоходной компании 8 июля 2021 года.

Гости вечера смогут насладиться на белоснежном теплоходе отменным сопрано Эльвиры Саниевской и полюбоваться живописными видами на Троицкий монастырь, Вознесенскую церковь и другие достопримечательности Тюмени под живую музыку.

На теплоходе запланировано 2 концерта 8 июля – в 18.00 и 19.15 часов. Отправление от пристани Тюменской судоходной компании, со стороны ул. Республики. Зарегистрироваться на рейс и приобрести билеты можно на сайте.