В Тюмени прошел первый открытый Чемпионат города по игре в тетрис

Фото: ЦКиТ "Тюмень"

Вчера, 6 июня, в арт-пространстве на Масловском взвозе состоялся первый в городе открытый Чемпионат по тетрису. Мероприятие было приурочено ко дню рождения этой логической игры, которая именно 6 июня 1984 года была выпущена советским программистом Алексеем Пажитновым.

В этот день любой желающий мог проверить свою ловкость и сразиться с соперником. В мероприятии приняли участие более 100 человек. Каждая двойка участников играла до двух побед, после чего определялся победитель, который проходил в финал. Призы чемпионата соответствовали атмосфере праздника – финалисты боролись за игровые приставки Nintendo и Sega Mega Drive. Участники соревновались на игровой консоли X-BOX 360.

"В первом раунде все было довольно легко, а во втором я уже начал чувствовать напряжение и азарт: хотелось обыграть соперника. Самое главное – сохранять спокойствие и держать свои эмоции под контролем, наверное, это помогло мне войти в число финалистов. Я уже очень давно не играл в тетрис, но сегодня решил прийти и попробовать свои силы. Противники довольно серьезные, но я постараюсь их обыграть и забрать главный приз", – поделился своими эмоциями и ожиданиями Сергей – участник чемпионата.

Игра транслировалась на большом экране уличного кинотеатра – зрители следили за ходом битвы. Для всех гостей арт-пространства были подготовлены уютные сиденья и кресла-мешки – места хватило всем. Пока шла битва за место в финале, остальные игроки и зрители могли посетить настоящую чайную церемонию. А с 17:00 проводился мастер-класс по настольным играм для всех присутствующих.

Для самых юных гостей чемпионата был организован конкурс рисунков на асфальте на тему: "Любимый пиксельный персонаж из игры". Деткам с большим интересом помогали родители: подсказывали или присоединялись к рисованию. Все участники получили приятные призы на игровую тематику.

Ведущий чемпионата, Юрий Долгов, поделился дальнейшими планами арт-пространства: