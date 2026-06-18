Наказан за ставки тренер клуба, обыгравшего МФК "Тюмень" в финале

Неприятности для "Ухты" продолжаются. В начале июня этот клуб обыграл МФК "Тюмень" в финальной серии Суперлиги, но триумф обернулся чередой скандалов.
Сначала спустя несколько дней после победы, "Ухта" снялась с розыгрыша следующего чемпионата — причиной назвали финансовые проблемы. А в среду Российский футбольный союз наложил дисциплинарное взыскание на главного тренера команды Вадима Яшина.
Комитет по этике признал специалиста виновным в нарушении 18-й статьи этического регламента РФС, которая запрещает участие в букмекерских пари и азартных играх. По итогам заседания Яшин получил дисквалификацию сроком на полгода, а также условное наказание на 2,5 года.
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