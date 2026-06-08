Волейбольный клуб "Тюмень" распустил женскую команду

Женская команда ВК "Тюмень" не смогла выполнить поставленную на сезон задачу - в высшей лиге "А", финишировав на 13-й позиции. Этот результат требует переосмысления и принятия непростых, но необходимых решений. Исходя из анализа результатов данной команды за последние годы, было принято трудное, но обоснованное решение о временном прекращении существования женской команды высшей лиги "А", сообщил директор клуба Роман Фицак.
Фицак от имени клуба поблагодарил спортсменок, которые на протяжении нескольких сезонов защищали честь клуба, и пожелал им успехов в других командах.
Что касается других, то мужская команда под руководством Сергея Шульги в сезоне продемонстрировала блестящий результат, досрочно выиграв чемпионат России в высшей лиге "А", что по словам Фицака, стало знаковым событием не только для клуба, но и для жителей всего региона.
Есть позитив и в молодежных командах, отметил Роман Фицак:
Мы делаем особый акцент на работе с тюменскими воспитанниками. Мы видим прогресс юношеских сборных Тюменской области: команда девушек до 15 лет под руководством Елены Кутовой, заняла 3-е место в финале первенства России в прошлом году, и 4-е - в этом. Наша первоочередная задача - усилить комплектацию женской молодежной команды, дать ей возможность конкурировать в чемпионате России, а затем ставить амбициозные цели по выходу в лиги выше. Мы уверены, что работа клуба при грамотном подходе позволит нам успешно справиться с этой задачей и продолжить развитие профессионального волейбола в регионе силами тюменских спортсменов.
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