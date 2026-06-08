Волейбольный клуб "Тюмень" распустил женскую команду

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Женская команда ВК "Тюмень" не смогла выполнить поставленную на сезон задачу - в высшей лиге "А", финишировав на 13-й позиции. Этот результат требует переосмысления и принятия непростых, но необходимых решений. Исходя из анализа результатов данной команды за последние годы, было принято трудное, но обоснованное решение о временном прекращении существования женской команды высшей лиги "А", сообщил директор клуба Роман Фицак.

Фицак от имени клуба поблагодарил спортсменок, которые на протяжении нескольких сезонов защищали честь клуба, и пожелал им успехов в других командах.

Что касается других, то мужская команда под руководством Сергея Шульги в сезоне продемонстрировала блестящий результат, досрочно выиграв чемпионат России в высшей лиге "А", что по словам Фицака, стало знаковым событием не только для клуба, но и для жителей всего региона.

Есть позитив и в молодежных командах, отметил Роман Фицак: